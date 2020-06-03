Космос

РидусРидусНемцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России

Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.
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с чего всё началось
Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel
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Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

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Это уже было у русских: Что празднующий победу Маск подсмотрел у российской космонавтики

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ИноСМИвчера в 07:15
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Общество

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Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО

Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
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Пушков заявил о внутреннем расколе США

Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
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После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обратилась к матери с посланием

Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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Здоровье

Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице

Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
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В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

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Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
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Общество

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
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Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Экономика

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К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.
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Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
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Экономика

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"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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