Космос
РидусНемцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России
Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.
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с чего всё началось
Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel.Известиявчера в 19:29
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Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
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Польша начала расследование против «Газпрома»
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Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
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Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Экономика
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Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
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Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
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Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании
После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обратилась к матери с посланием
Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
Uznayvse.ru 04:18
Здоровье
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
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Финансы
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В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Общество
Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс 03:38
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику
StarHit.ru вчера в 13:10
Технологии
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Автоспорт
Ральф Шумахер считает, что Фрэнку Уильямсу и его дочери нужно уйти из Формулы-1
Бывший пилот команды «Уильямс» Ральф Шумахер выразил мнение, что сэру Фрэнку Уильямсу и его дочери Клэр стоит уйти из Формулы-1, чтобы спасти собственный гоночный коллектив.
Чемпионат 04:25
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
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Экономика
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае
"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:39
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29