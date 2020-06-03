с чего всё началось

Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.

Немцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России

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Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 426

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку. 8

Общество Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда. 40

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,1K

Общество Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.

Политика Пушков заявил о внутреннем расколе США Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 375

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Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 8

Происшествия Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 257

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Экономика ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае "В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении. 1