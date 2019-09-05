Футбол
Sportbox.RUНемцы против голландцев, Мхитарян встречает Италию, Криша ждут на «Маракане». Что смотреть в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Республиканский»
Александр Карапетян
|11′
Александр Карапетян
|26′
|26′
Марко Верратти
Геворг Казарян
|26′
|28′
Андреа Белотти
Александр Карапетян
|45′+1′
Тигран Барсегян
|48′
Артак Григорян
Румян Овсепян
|57′
Тигран Барсегян
Саркис Адамян
|57′
|59′
Николо Барелла
|61′
Федерико Кьеза
Лоренцо Пеллегрини
|69′
Николо Барелла
Стефано Сенси
|77′
Лоренцо Пеллегрини
|80′
Арам Айрапетян
Геворг Казарян
Эдгар Бабаян
|82′
|83′
Федерико Бернардески
Кевин Лазанья
Армения
Расстановка 4‑5‑1
16
Айрапетян
19
Амбарцумян
3
Ароян
2
Чалышир
13
Овганисян
22
Адамян
21
Овсепян
18
Мхитарян
6
Мкртчян
9
Бабаян
20
Карапетян
21
Доннарумма
16
Флоренци
19
Бонуччи
13
Романьоли
4
Палмьери
6
Верратти
8
Жоржиньо
12
Сенси
7
Пеллегрини
9
Белотти
15
Лазанья
Италия
Расстановка 4‑3‑3
Sportbox.ru анонсирует самые интересные противостояния двух ближайших туров отборочного этапа Евро-2020. Армения — Италия (5 сентября, 19:00) Армения, как и всегда в последние годы, находится близко к лидерам в своей группе, но все же пока не попадает в заветную двойку.
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