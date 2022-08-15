КоммерсантъНемецкая Bayer продолжит поставлять в Россию основные сельхозтоварыНемецкая компания Bayer заявила, что решила продолжать поставлять в Россию основные сельскохозяйственные товары, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.КоммерсантъВ компании отметили, что Bayer привержена содействию в предотвращении беспрецедентного продовольственного кризиса.АБНВзамен, добавляет Bayer, компания рассчитывает, что правительство РФ продолжит охранять свободный поток сельхозпродукции и "не будет использовать продукты питания как средство давления на мир".ПРАЙМВ середине марта Bayer приостановила не связанные с обеспечением основных медикаментов и сельскохозяйственных продуктов инвестиции в России и Белоруссии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймПолитика СегодняГазета.RuФАНРосбалтИА Красная ВеснаАБНПодробнее о событииНемецкая Bayer продолжит поставлять в Россию основные сельхозтоварыКоммерсантъ16:35Bayer продолжит поставки товаров сельскохозяйственной промышленности в РФГазета.Ru14:04Bayer продолжит поставки агропродукции в Россию с целью избежания продовольственного кризисаПРАЙМ14:51Компания Bayer продолжит экспортировать свои товары российским аграриямАгротайм14:39Компания Bayer продолжит экспорт товаров сельскохозяйственной промышленности в РоссиюLenta.ru14:30Bayer продолжит поставки товаров сельскохозяйственной промышленности в РФТАСС14:15Bayer продолжит поставлять товары в РФАБН15:52Показать ещёОценить38Поделиться