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Немецкая Bayer продолжит поставлять в Россию основные сельхозтовары

Немецкая компания Bayer заявила, что решила продолжать поставлять в Россию основные сельскохозяйственные товары, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Коммерсантъ
В компании отметили, что Bayer привержена содействию в предотвращении беспрецедентного продовольственного кризиса.
АБН
Взамен, добавляет Bayer, компания рассчитывает, что правительство РФ продолжит охранять свободный поток сельхозпродукции и "не будет использовать продукты питания как средство давления на мир".
ПРАЙМ
В середине марта Bayer приостановила не связанные с обеспечением основных медикаментов и сельскохозяйственных продуктов инвестиции в России и Белоруссии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Немецкая Bayer продолжит поставлять в Россию основные сельхозтовары
Коммерсантъ16:35
Bayer продолжит поставки товаров сельскохозяйственной промышленности в РФ
Газета.Ru14:04
Bayer продолжит поставки агропродукции в Россию с целью избежания продовольственного кризиса
ПРАЙМ14:51
Компания Bayer продолжит экспортировать свои товары российским аграриям
Агротайм14:39
Компания Bayer продолжит экспорт товаров сельскохозяйственной промышленности в Россию
Lenta.ru14:30
Bayer продолжит поставки товаров сельскохозяйственной промышленности в РФ
ТАСС14:15
Bayer продолжит поставлять товары в РФ
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