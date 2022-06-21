ИнтерфаксНемецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГLinde GmbH вышла из совместного предприятия по производству в России спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.ИнтерфаксПроект по сжижению газа на Балтике Linde реализовывала в консорциуме с Renaissance Heavy Industries.КоммерсантъEPC-контракт будет расторгнут в ближайшее время, поясняет один из собеседников «Ъ», добавляя, что «Газпром» и «Русгаздобыча» сейчас ищут возможные варианты выхода из ситуации.КоммерсантъLinde сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, также сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые проекты.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНемецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГИнтерфакс04:25«Балтийский СПГ» может лишиться EPC-подрядчикаКоммерсантъ04:00Показать все источникиОценить3Поделиться