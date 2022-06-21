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Немецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГ

Linde GmbH вышла из совместного предприятия по производству в России спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Интерфакс
Проект по сжижению газа на Балтике Linde реализовывала в консорциуме с Renaissance Heavy Industries.
Коммерсантъ
EPC-контракт будет расторгнут в ближайшее время, поясняет один из собеседников «Ъ», добавляя, что «Газпром» и «Русгаздобыча» сейчас ищут возможные варианты выхода из ситуации.
Коммерсантъ
Linde сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, также сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые проекты.
Интерфакс

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Немецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГ
Интерфакс04:25
«Балтийский СПГ» может лишиться EPC-подрядчика
Коммерсантъ04:00
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