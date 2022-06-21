Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о вопросах прохождения военной службы во внутренних войсках МВД ДНР, согласно которому разрешается принимать на службу иностранных граждан по контракту.
Рекордная для последних десятилетий инфляция и рост цен на энергоресурсы связаны с тем, что Европа находится "в состоянии войны", заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью порталу Capital.gr.