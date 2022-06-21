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Немецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГ

Первоначально российским партнером выступило АО "Силовые машины", которое потом сменило ПАО "Северсталь".
Интерфакс
Неопределенность с проектом «Балтийского СПГ» после ухода Linde, вероятно, затронет и технологически связанный проект строительства газохимического завода в Усть-Луге.
Коммерсантъ
В Linde «Ъ» не ответили, в «Газпроме» и «Русхимальянсе» от комментариев отказались.
Коммерсантъ
В конце марта Linde сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России».
Forbes

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Немецкая Linde вышла из небольшого проекта с «Русхимальянсом». Что с основным контрактом - интрига
47 новостей05:48
«Ъ»: немецкая компания Linde может выйти из проекта по строительству СПГ-завода в Усть-Луге
Газета.Ru05:41
Немецкая Linde может выйти из проекта с «Газпромом» по строительству СПГ-завода
Forbes05:15
Немецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГ
Интерфакс04:25
«Балтийский СПГ» может лишиться EPC-подрядчика
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