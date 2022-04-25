"После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна", - сказал представитель германского концерна.
«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», - говорится в комментарии американского военного ведомства к видео.
«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.