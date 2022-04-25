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Немецкая Uniper сочла возможным платить за российский газ в евро

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что считает возможным оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях, передает Reuters
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РБК
"После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна", - сказал представитель германского концерна.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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