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Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк

Немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas намерена переводить платежи в европейской валюте за поставки газа из России через счет в Газпромбанке, сообщает Reuters
 со ссылкой на заявление компании.
РБК
В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.
РИА Новости
В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки газа и экономическую стабильность Германии в соответствии с санкционным законодательством.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк
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