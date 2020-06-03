с чего всё началось

Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. К такому выводу пришли авторы статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

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