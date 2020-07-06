Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
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с чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
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В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов

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Украинский математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.
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