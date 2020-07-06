Политика
РИА НовостиНемецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
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Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.Известиявчера в 23:56
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Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
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Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Политика
Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией
Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
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RT на русском 04 июля в 22:16
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Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Происшествия
В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов
Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали уроженца Донецка, который подозревается в причастности к ряду подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского.
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Энергетика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
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Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.
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В Испании снова закрыли пляжи из-за коронавируса
Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране.
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Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца Нурмагомедова
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Областная газета (г. Иркутск) 05:12
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В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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