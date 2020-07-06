с чего всё началось

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии. 33

Происшествия Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 271

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 97

Происшествия Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.

Политика Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин. 3

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 1,1K

Происшествия В ДНР задержали уроженца Донецка за причастность к серии подрывов Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали уроженца Донецка, который подозревается в причастности к ряду подрывов на территории ДНР, а также попытке убийства полицейского.

Энергетика В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes. 6

Шоу-бизнес В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет. 12

Шоу-бизнес Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца Нурмагомедова Бельгийский и американский киноактер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 6,1K