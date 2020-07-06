Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
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Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
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Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.В источнике
С чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
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