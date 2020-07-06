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РИА НовостиРИА Новости

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.В источнике
С чего всё началось
Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Известия23:56
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Немецкое издание предсказало Украине банкротство

Комсомольская правда00:55

В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины

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Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

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Lenta.ru00:10

В Германии увидели риск банкротства Украины

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Немецкое издание заявило о возможном банкротстве Украины

Московский Комсомолец23:47

Украину предупредили об угрозе банкротства

Газета.Ru00:17
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Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
РИА Новостивчера в 10:46
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Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия17:10
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Актеры сериала «Это мы» Мэнди Мур и Джастин Хартли признались, что стали терапевтами для зрителей по всему миру

Зарубежная пресса называет сериал «Это мы» лучшим телевизионным произведением о семейных ценностях, а Американский институт киноискусства (AFI) включил драму в десятку лучших сериалов 2016 года наравне с «Игрой престолов» и «Очень странными делами».
Вслух.Ру02:14
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Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости02:21

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК17:33
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUMвчера в 15:51
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известиявчера в 21:16
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