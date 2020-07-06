Политика
РИА НовостиНемецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
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Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.Известиявчера в 23:56
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Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
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Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
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Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
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