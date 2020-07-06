с чего всё началось

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Экономика Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). 6

Происшествия В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели. 2

Наука Создана меняющая свою форму ткань Уже существующий роботизированный текстиль обычно идёт в комплекте с громоздкими внешними машинами, которые управляют его формой.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Энергетика Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 153

Единоборства Усман и Масвидаль подписали контракт на бой на турнире UFC 251 Хорхе Масвидаль заменил первого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса, которому пришлось отказать от боя с Усманом из-за заражения коронавирусом.

Футбол Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.

Космос Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 175

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 5,7K