Expert.ruНемецкая газовая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газаГазовая компания VNG из ФРГ будет переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.Expert.ruВ VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.РИА НовостиВ компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки газа и экономическую стабильность Германии в соответствии с санкционным законодательством.РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.ТАССЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняMOS.newsРБКREGNUMGazeta.SPbПятый каналАБНReadovka NewsВечерняя МоскваYakutsk.ruИА Красная ВеснаРЕН ТВRuposters.ruЯмал-МедиаГазета.RuФАНNeva.TodayПодробнее о событииReuters: германская газовая компания VNG будет оплачивать российский газ через ГазпромбанкТАССвчера в 04:11Немецкая VNG согласилась на российскую схему оплаты газаRT на русскомвчера в 05:35Немецкая компания VNG заявила о согласии на схему оплаты газа России через ГазпромбанкLenta.ruвчера в 04:45Немецкая VNG согласилась платить за газ через ГазпромбанкРБКвчера в 06:33Немецкая VNG заявила об отсутствии проблем с оплатой газа из России за рублиГазета.Ruвчера в 04:04Немецкая компания VNG будет переводить Газпромбанку евро для оплаты российского газаРИА Новостивчера в 03:33Рейтер: немецкая VNG будет переводить евро «Газпромбанку» для оплаты поставок российского газаПРАЙМвчера в 03:17Показать ещёОценить2KПоделиться