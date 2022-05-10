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Немецкая газовая компания VNG согласилась на российскую схему оплаты газа

Газовая компания VNG из ФРГ будет переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа.
Expert.ru
В VNG выразили надежду, что с конвертацией евро в рубли не будет сложностей.
РИА Новости
В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки газа и экономическую стабильность Германии в соответствии с санкционным законодательством.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС

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