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Lenta.ru
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента. Об этом заявила представитель медучреждения Мануэла Зингль, передает «Интерфакс».В источнике
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РБК

В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

РБК08:29
Царьград

Немецкие медики дали неожиданный ответ на версию об отравлении Навального «Новичком»

Царьград07:20
Коммерсантъ

Клиника «Шарите» отказалась комментировать информацию об отравлении Навального «Новичком»

Коммерсантъ06:11
Фонтанка.Ру

В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Фонтанка.Ру06:21
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»

Московский Комсомолец06:03
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru06:03
Вести.Ru

Charite об отравлении Навального: предположения и спекуляции не комментируем

Вести.Ru05:58

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUM01:37
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47
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