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Lenta.ru
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента. Об этом заявила представитель медучреждения Мануэла Зингль, передает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
РБК

В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

РБК08:29
Вести.Ru

Charite об отравлении Навального: предположения и спекуляции не комментируем

Вести.Ru05:58
Фонтанка.Ру

В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Фонтанка.Ру06:21
Коммерсантъ

Клиника «Шарите» отказалась комментировать информацию об отравлении Навального «Новичком»

Коммерсантъ06:11
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»

Московский Комсомолец06:03
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru06:03
Царьград

Немецкие медики дали неожиданный ответ на версию об отравлении Навального «Новичком»

Царьград07:20

Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Александр Цыбульский настаивает на ускорении рекультивации на Шиесе

Экологическая рекультивация на месте предполагавшегося строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области должна завершиться к концу следующего года, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Цыбульский, который совершает рабочую поездку в Ленский район.
РИА Новости05:46
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
ТАСС10:20

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 05:27
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