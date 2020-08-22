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Lenta.ru
Lenta.ru

Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом правоохранители рассказали РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.
РИА Новостивчера в 13:44
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ИА Красная Весна

Больницу в Берлине, куда поместили Навального, охраняет полиция

ИА Красная Веснавчера в 14:15
Фонтанка.Ру

К зданию клиники Charite в Берлине, где находится Навальный, стянули много полиции. Дежурить будут круглосуточно

Фонтанка.Рувчера в 14:43
Lenta.ru

Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Lenta.ruвчера в 14:42
URA.Ru

У клиники, где лечат Навального, полиция Берлина выставила посты

URA.Ruвчера в 14:56
News.ru

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

News.ruвчера в 14:10
Радио Sputnik

Пригнали автобусы. Возле клиники, где лежит Навальный, дежурит полиция

Радио Sputnikвчера в 14:03
РИА Новости

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный

РИА Новостивчера в 13:44

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
AstroNews.ruвчера в 10:28

«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Шахтёра» Миколе Матвиенко

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Чемпионатвчера в 20:43

Tesla объявила войну сторонним модификациям программного обеспечения

Во время активации нужной опции на экране электромобиля появляется сообщение об обнаружении несовместимого программного обеспечения, повышающее вероятность выхода из строя систем автомобиля.
Тарантас Ньюс04:13

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Российская газета05:13
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46