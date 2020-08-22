Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным
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Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным
Немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом правоохранители рассказали РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный
Полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.
РИА Новостивчера в 13:44
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