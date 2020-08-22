Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом правоохранители рассказали РИА Новости.