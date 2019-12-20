с чего всё началось

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Здоровье Названы профессиональные заболевания водителей Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.

Политика Украинский журналист ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.

Общество Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Экономика Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.

Гаджеты Названа российская цена самого дорогого компьютера Apple Компьютер Mac Pro появился в российской продаже. Стоимость самого дорогого варианта девайса Apple составит больше четырех миллионов рублей.

Авто Новый кроссовер Peugeot 2008 появится в РФ весной 2020 года По сообщениям аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Группы PSA, новый Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP и имеет следующие габаритные размеры: длина 4 300 мм, колесная база – 2 600 мм, а объем багажника 434 литра.

Политика Королева Великобритании приветствовала новый парламент Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Энергетика Нефть приближается к $67 за баррель Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.