Политика

РИА НовостиРИА НовостиBild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
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Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря, во время которого она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», является «объявлением войны», говорится
 в статье издания Bild.
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