Политика
РИА НовостиBild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
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Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря, во время которого она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», является «объявлением войны», говорится в статье издания Bild.РБКвчера в 23:55
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СМИ: Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока - 2»
Газета.Ruвчера в 21:16
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