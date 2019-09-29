Политика
Газета.RuНемецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
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Космос
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
Комсомольская правда 01:28
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Шоу-бизнес
Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Единоборства
Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей
В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).
Sports.ru 02:15
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 27 сентября в 16:47
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Футбол
Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»
28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Экономика
США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж
США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru 00:22
Общество
В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»
Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru вчера в 18:15
Происшествия
В ЛНР при взрыве гранаты пострадали пятеро детей
РБК вчера в 15:05
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки вчера в 03:06
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США
Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 15:21
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23
Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.
REGNUM 27 сентября в 06:00
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Политика
Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским
Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.
Взгляд.ру 02:16