Политика

Газета.RuГазета.RuНемецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
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