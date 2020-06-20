Политика
ИзвестияНемецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»
У Соединенных Штатов практически нет шансов остановить строительство «Северного потока – 2», пишет в пятницу, 19 июня, немецкая газета Die Welt. Как подчеркивает издание, Москва нашла способ обойти американские санкции.
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с чего всё началось
Несмотря на то, что Соединенные Штаты пытались помешать этому, Москве удалось обойти ограничительные меры, констатирует немецкое издание: принадлежавшее "Газпрому" судно "Академик Черский" теперь записано на действующий в России фонд STIF.РИА Новостивчера в 20:56
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СМИ: Россия смогла обойти американские санкции против «Северного потока – 2»
ФедералПрессвчера в 21:43
СМИ: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
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Поклонников Газманова шокировал его внешний вид
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Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
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Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
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Ведомости вчера в 00:28
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Кино
Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» Иэн Холм
В Великобритании умер звезда фильмов "Властелин колец", "Хоббит", "Чужой" и "Пятый элемент" сэр Иэн Холм, сообщил изданию Guardian его агент.
РИА Новости вчера в 09:14
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Игры
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Atlus опубликовала обращение к игрокам. Компания поблагодарила их за поддержку и назвала успешным релиз Persona 4 Golden в Steam.
Srnsk вчера в 19:50
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro вчера в 17:25
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Авто
Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тысяч рублей
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 18 июня в 04:10
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Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
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Технологии
Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном
Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али предупредил о вреде использования смартфона перед сном и посоветовал включать режим ночного чтения.
ФАН вчера в 21:29
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 вчера в 07:03
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Футбол
«МЮ» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
Как итог, "Манчестер Юнайтед" с 46 очками идет пятым в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (42) остается восьмым.
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В США предсказали крах доллара в следующем году
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Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт
Экспресс газета 00:23
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Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27