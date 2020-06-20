Несмотря на то, что Соединенные Штаты пытались помешать этому, Москве удалось обойти ограничительные меры, констатирует немецкое издание: принадлежавшее "Газпрому" судно "Академик Черский" теперь записано на действующий в России фонд STIF.

с чего всё началось

У Соединенных Штатов практически нет шансов остановить строительство «Северного потока – 2», пишет в пятницу, 19 июня, немецкая газета Die Welt. Как подчеркивает издание, Москва нашла способ обойти американские санкции.

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