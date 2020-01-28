Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы смог наверстать упущенное во многих областях.
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В Германии заявили о колоссальном потенциале России в сельском хозяйстве

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Der Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)

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Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

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Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России

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В Германии отметили «невероятный подъем» сельского хозяйства России

РЕН ТВ00:15
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:16
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Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
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Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Общество

Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал в отставку

По словам Игоря Васильева, Илья Шульгин написал заявление после обсуждения с губернатором и главой города Еленой Ковалевой работы по выполнению национальных проектов.
7х7 вчера в 09:13
Общество

Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору

По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 23:52
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Дождь вчера в 22:42
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru вчера в 06:12
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 12:50
Игры

После обновления в World of Tanks появились новые двухорудийные танки

После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
Актуальные Новости вчера в 11:29
Здоровье

Перечислены наиболее вредные продукты для людей с диабетом

Ученые назвали продукты, которые вредны диабетикам. Это 8 видов довольно популярной еды.
ToDay News Ufa 25 января в 02:26
Гаджеты

Intel нужно что-то делать с бизнесом по производству памяти типа NAND

Специалисты Northland Capital Markets утверждают, что Intel придётся задуматься о дальнейшем избавлении от проблемных активов, и бизнес по выпуску памяти типа NAND может последовать примеру модемного подразделения, которое было продано крупнейшему клиенту в лице Apple.
3DNews 00:04
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
ТАСС вчера в 14:32
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Известия 00:36
Культура

Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве

Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Политика

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Вести.Ru вчера в 23:59
Общество

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
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Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа

Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
3DNews вчера в 22:20
Футбол

«Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»

Ливерпуль выставит молодежный состав в переигровке четвертого раунда Кубка Англии со Шрусбери, сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
Советский спорт вчера в 01:35
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
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Биатлон

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
МонаВиста вчера в 12:17
Армия и оружие

«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.
Rusvesna.su вчера в 21:30
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Кино

Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.
REGNUM вчера в 16:16
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