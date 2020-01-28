Общество
РИА НовостиНемецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы смог наверстать упущенное во многих областях.
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Российские успехи в сельском хозяйстве изменили санкционные настроения в Европе
Экономика сегоднявчера в 08:11
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Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
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Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
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По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
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Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
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После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
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Перечислены наиболее вредные продукты для людей с диабетом
Ученые назвали продукты, которые вредны диабетикам. Это 8 видов довольно популярной еды.
Гаджеты
Intel нужно что-то делать с бизнесом по производству памяти типа NAND
Специалисты Northland Capital Markets утверждают, что Intel придётся задуматься о дальнейшем избавлении от проблемных активов, и бизнес по выпуску памяти типа NAND может последовать примеру модемного подразделения, которое было продано крупнейшему клиенту в лице Apple.
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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
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Общество
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
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Культура
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Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Политика
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста
В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Общество
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Гаджеты
Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа
Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»
Ливерпуль выставит молодежный состав в переигровке четвертого раунда Кубка Англии со Шрусбери, сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
Биатлон
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На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
Армия и оружие
«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика
Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Кино
Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»
Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.