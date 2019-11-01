В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", опубликованной в немецком издании Focus.

Общество Симоньян не выдержала интервью Собчак Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Спорт Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.

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Автоспорт Утверждён регламент на сезон 2021 года Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

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Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».

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Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.