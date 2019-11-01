Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием "После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", опубликованной в немецком издании Focus.
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новостивчера в 23:59

В Германии назвали рубль лучшей валютой: выдержал санкции и нефтяной шок

Московский Комсомолец00:39

В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

Комсомольская правда00:21

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

Известия01:38

Немецкие СМИ предрекли подъем рубля

Газета.Ru01:23

В Германии заявили о «возвращении» рубля

Взгляд.ру00:53

«Рубль возвращается»: немецкое СМИ о финансовой ситуации в РФ

ТК Звезда01:27
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Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru вчера в 08:15
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
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Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море

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RT на русском 30 октября в 09:03
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Экономика

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года.
Известия вчера в 19:08
Экономика

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
URA.Ru 30 октября в 20:22
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида).
ТАСС вчера в 21:54
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Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
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Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru вчера в 15:17
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
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Автоспорт

Утверждён регламент на сезон 2021 года

Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
F1news.ru вчера в 12:30
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru вчера в 13:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

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Общество

Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года.
Интерфакс 01:10
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 03:19
Футбол

Юноши сборной России вышли в элитный раунд Евро-2020

Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
Inc-news.ru вчера в 04:41
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru вчера в 17:06
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:26
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Футбол

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
Чемпионат вчера в 16:41
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 30 октября в 15:10
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