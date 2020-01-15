Армия и оружие
РосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Общество
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии
Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Финансы
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Кино
Менеджер HBO назвал сроки премьеры приквела «Игры престолов»
Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
Политика
Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова
Депутат Госдумы от Чечни рассказал о больничном Кадырова из-за проблем со здоровьем.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Теннис
Рублёв вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
Политика
Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Общество
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Происшествия
Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Футбол
Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Армия и оружие
Опубликованы последствия взрыва мощнейшей российской фугасной авиабомбы
Общество
Путин заявил о сложном демографическом периоде в России
По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Авто
Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор
Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.
Хоккей
Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Армия и оружие