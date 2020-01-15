Армия и оружие

РосбалтРосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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