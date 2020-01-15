Армия и оружие

РосбалтРосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

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Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

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Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
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РИА Новости вчера в 22:53
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Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Три четверти россиян планируют сменить работу

Три четверти россиян, 74%, хотели бы поменять работу в этом году. Об этом сообщили " РГ" специалисты портала Работа ру.
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Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
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Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
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10-летняя девочка пропала в Новосибирской области

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Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму

Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал «подождать», когда отвечал на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении политика «посадить» Соловьева и «расстрелять» его.
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Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Политика

Медведев останется во главе партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Национальная служба новостей вчера в 12:11
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61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
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Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
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Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

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СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

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России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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