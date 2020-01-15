Армия и оружие
РосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Хоккей
Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне
Политика
Володин назвал яркой встречу «Единой России» с Мишустиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд рублей в год.
Общество
«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» тип рака
Малышева отметила, что рак почек "самый хороший" из всех названных типов онкологии, поскольку он, как правило, "локализованный, отлично выявляется и лечится прекрасно".
Политика
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Кино
Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука, рожденного девушкой из Барнаула
Политика
Путин призвал обеспечить бесплатный доступ к важным интернет-сервисам
Речь идет, в частности, о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Это распространяется на отечественные сервисы.
Общество
Три четверти россиян планируют сменить работу
Три четверти россиян, 74%, хотели бы поменять работу в этом году. Об этом сообщили " РГ" специалисты портала Работа ру.
Происшествия
Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Происшествия
В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал «подождать», когда отвечал на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении политика «посадить» Соловьева и «расстрелять» его.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Политика
Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Шоу-бизнес
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.