Армия и оружие

РосбалтРосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

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«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

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Немецкое издание высоко оценило проект российского авианосца

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Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Телеканал 360°08:13

«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

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Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

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Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19
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В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
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В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января).
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Лев Парнас: Трамп был в курсе всех моих действий на Украине

Американец украинского происхождения Парнас, обвиняемый в незаконном финансировании избирательных кампаний в США, утверждает, что все его действия на Украине согласовывались либо с Трампом, либо с его советником — адвокатом Руди Джулиани.
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Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

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В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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Белорусский новичок ЦСКА Илья Шкурин признался, что ещё не успел познакомиться со своими одноклубниками.
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Общество

Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
РБК 21:14
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Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы

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Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
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Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
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Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
RT на русском 21:49
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В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
ТАСС 21:47
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
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Общество

Гидрометцентр назвал дату наступления климатической весны в России

Обычно потепление приходит на европейскую часть России в конце марта, а вот на азиатской территории страны климатическая весна наступает не раньше середины апреля.
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Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
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Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели

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RT на русском 13 января в 01:08
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России.
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В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

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Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

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