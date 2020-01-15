Армия и оружие
РосбалтНемецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Происшествия
В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января).
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Политика
Лев Парнас: Трамп был в курсе всех моих действий на Украине
Американец украинского происхождения Парнас, обвиняемый в незаконном финансировании избирательных кампаний в США, утверждает, что все его действия на Украине согласовывались либо с Трампом, либо с его советником — адвокатом Руди Джулиани.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Футбол
Шкурин рассказал, почему не познакомился с игроками ЦСКА
Белорусский новичок ЦСКА Илья Шкурин признался, что ещё не успел познакомиться со своими одноклубниками.
Общество
Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений
Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
Происшествия
Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы
Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Музыка
Весь мир отмечает день «The Beatles»
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Космос
Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»
Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси
Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
Происшествия
В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек
Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Общество
Гидрометцентр назвал дату наступления климатической весны в России
Обычно потепление приходит на европейскую часть России в конце марта, а вот на азиатской территории страны климатическая весна наступает не раньше середины апреля.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в больничной палате
К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. Они привезли все необходимое для праздника.
Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства
Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России.