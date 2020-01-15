Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Политика Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января).

Политика Лев Парнас: Трамп был в курсе всех моих действий на Украине Американец украинского происхождения Парнас, обвиняемый в незаконном финансировании избирательных кампаний в США, утверждает, что все его действия на Украине согласовывались либо с Трампом, либо с его советником — адвокатом Руди Джулиани.

Здоровье В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.

Общество Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.

Музыка Весь мир отмечает день «The Beatles» С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Происшествия В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.

Общество Гидрометцентр назвал дату наступления климатической весны в России Обычно потепление приходит на европейскую часть России в конце марта, а вот на азиатской территории страны климатическая весна наступает не раньше середины апреля.

Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.