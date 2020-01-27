Общество

Красная веснаКрасная веснаНемецкие СМИ: всё ли так хорошо в сельском хозяйстве России?

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Статья о положение дел в российской сельскохозяйственной отрасли вышла 24 января в немецкой газете Der Tagesspiegel. Статья начинается с вопроса, насколько верны заявления России об успехах своего сельского хозяйства.
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Der Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)

ИноСМИвчера в 03:03

Немецкие СМИ: всё ли так хорошо в сельском хозяйстве России?

Красная весна01:41
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Политика

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В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
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Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
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Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
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Общество

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Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
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Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

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Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:52
Футбол

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На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
ProstoProSport вчера в 12:03
Технологии

В России запущена первая промышленная сеть 5G

Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
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Общество

Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая

Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Известия 02:13
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников

В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Вести.Ru вчера в 17:45
Общество

«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
РИА Новости 02:18
Политика

В Сербии ответили депутату бундестага на критику дружбы с Россией

Вулин сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 00:34
Экономика

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Интерфакс вчера в 02:25
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Опубликованы характеристики Nokia 8.2 5G

Речь идет о моделях Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.
iXBT.com 01:04
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В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа

В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Дни24 вчера в 11:11
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Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

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Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow

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Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
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