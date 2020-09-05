Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса "Авито Авто", 55% россиян мечтают об автомобилях немецкого производства, 47% делают выбор в пользу паркетника или вседорожника из Германии, оснащенного системой полного привода и двигателем мощнее 200 л.с. Всего в опросе приняли участие более 10 000 наших соотечественников.