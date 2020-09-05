Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Бизнесмены ФРГ оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

При приостановке строительства газопровода "Северный поток — 2" ряд европейских компаний могут потерпеть огромные средства. С таким мнением выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
RT на русском02:27
Подробнее о событии
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока — 2»

Известия01:33
Комсомольская правда

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда01:49
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ru01:41
RT на русском

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

RT на русском02:27
ФАН

Немецкий экономист оценил потери бизнеса при отказе от СП-2

ФАН00:59
Московский Комсомолец

Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец00:56
РИА Новости

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

В Совфеде отреагировали на запись разговора о Навальном

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал запись разговора между якобы представителями Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, которую обнародовали в Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:58
13

В России продлят программу льготного автокредитования на 2021 год

В настоящее время спрос российский авторынок Минпромторг стимулирует программами льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль», программы льготного лизинга «Русский тягач» / «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда» для развития сервиса каршеринга.
32CARS.ru00:43
12

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
183

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
3K

Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил достаточно распространенные привычки, считающиеся вредными, которые в некоторых случаях могут принести пользу для здоровья.
Российская газета01:26
38

Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса "Авито Авто", 55% россиян мечтают об автомобилях немецкого производства, 47% делают выбор в пользу паркетника или вседорожника из Германии, оснащенного системой полного привода и двигателем мощнее 200 л.с. Всего в опросе приняли участие более 10 000 наших соотечественников.
Новые автомобили23:26
379

Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детского порно

Официальные обвинения в распространении детской порнографии предъявила прокуратура Дюссельдорфа прославленному экс-защитнику дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Германии по футболу Кристофу Метцельдеру.
РЕН ТВ21:52