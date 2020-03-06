Политика
РИА НовостиНемецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Авто
Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой
Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Общество
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Путин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Общество
Ассигновавшего € 0,5 млрд на госпропаганду президента Польши назвали трусом
Все кандидаты в президенты Польши раскритиковали решение действующего главы государства Анджея Дуды подписать поправки к «Закону о вещании», которые предусматривают в 2020 году компенсацию в размере 1,95 млрд. злотых (порядка 0,5 млрд евро) для государственного телеканала TVP и Польского радио.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки
Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Гаджеты
Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров
Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Происшествия
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Космос
NASA опубликовало детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Политика
Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова
МИД обратил внимание на ошибку в публикациях турецких СМИ, заявивших «о любви» главы российского ведомства Сергея Лаврова к президенту Турции Тайипу Эрдогану.