Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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«Северному потоку - 2» готовят новые проблемы

Утро.ruвчера в 10:05

WirtschaftsWoche (Германия): почему Немецкое общество помощи экологам хочет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (WirtschaftsWoche Heute)

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Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

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Эксперт оценил позицию немецких экологов по «Северному потоку — 2»

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В Германии захотели помешать «Северному потоку-2»

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Немецкие экологи выступили против «Северного потока - 2»

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Немецкие экологи пытаются остановить строительство «Северного потока - 2»

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

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В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
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Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой

Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.
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У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
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В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Политика

Путин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Коммерсантъ 09:08
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

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Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Общество

Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
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Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
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Ассигновавшего € 0,5 млрд на госпропаганду президента Польши назвали трусом

Все кандидаты в президенты Польши раскритиковали решение действующего главы государства Анджея Дуды подписать поправки к «Закону о вещании», которые предусматривают в 2020 году компенсацию в размере 1,95 млрд. злотых (порядка 0,5 млрд евро) для государственного телеканала TVP и Польского радио.
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

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Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Российская газета 09:10
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Энергетика

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Известия вчера в 02:00
Гаджеты

Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров

Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
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На Донбассе ликвидировали известного командира ВСУ

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Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Депутатам не запретят иностранную недвижимость

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
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В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла

Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Космос

NASA опубликовало детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
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Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ вчера в 08:28
Политика

Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова

МИД обратил внимание на ошибку в публикациях турецких СМИ, заявивших «о любви» главы российского ведомства Сергея Лаврова к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Взгляд.ру 11:00
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