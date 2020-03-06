Политика
РИА НовостиНемецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Фигурное катание
Валиева лидирует в короткой программе ЧМ с новым мировым рекордом
Российская фигуристка из Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании.
Политика
Путин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки
Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Общество
Отмирающие в России профессии назвал Силуанов
По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Музыка