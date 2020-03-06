Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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«Северному потоку - 2» готовят новые проблемы

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