Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

Политика Путин поручил провести работу по реформам института гражданства Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Политика Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Транспорт Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

Спорт Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Происшествия Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.

Происшествия В Китае обрушилось здание отеля В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.

Общество Отмирающие в России профессии назвал Силуанов По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".