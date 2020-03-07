Политика

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду

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В Германии захотели помешать «Северному потоку-2»

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«Северному потоку - 2» готовят новые проблемы

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WirtschaftsWoche (Германия): почему Немецкое общество помощи экологам хочет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (WirtschaftsWoche Heute)

ИноСМИвчера в 07:12
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:25
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Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
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Транспорт

Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

6 марта 1945 года началась Балатонская операция.
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
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В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

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Армия и оружие

Турция поможет Украине производить оружие против России

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.
Lenta.ru 08:45
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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Армия и оружие

Появилось видео тренировки военных Беларуси и НАТО

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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
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Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
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Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru 12:41
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 11:36
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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Артета: «Мхитарян мне всегда нравился»

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В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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Культура

Жуковские танцоры стали лауреатами международного конкурса

В конкурсе принимали участие творческие коллективы из 42 регионов. Жуковские танцоры выступили достойно и стали лауреатами 1 и 2 степеней.
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Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Авто

BMW обновит логотип. Он не менялся 23 года

Отмечается, что BMW в своем стремлении заменить объемное изображение на плоское последовал за другими современными компаниями, которые меняют логотипы схожим образом.
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Происшествия

На Неве спасли дрейфующего на льдине новорожденного нерпенка

Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих занимаются реабилитацией нового пациента – 4-килограммового нерпенка, которого сняли с льдины спасатели.
Петербургский дневник 05:03
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Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пришел к Галкину в кроссовках за €1500

Стас Михайлов и Виктор Калашников из группы «АК-47» стали новыми гостями шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Пятый канал 04 марта в 22:53
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Футбол

«Милан» официально объявил об увольнении Бобана

«Милан» объявил об увольнении Звонимира Бобана с должности спортивного директора клуба.
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