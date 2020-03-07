Общество
РБКНемецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.
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Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
Комсомольская правда11:27
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Политика
В России для мигрантов могут ввести «соглашения о лояльности»
Рабочая группа по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ предложила ввести для мигрантов «соглашения о лояльности».
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В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
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В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Футбол
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Общество
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
Футбол
«Витесс» обыграл «Твенте», «Эммен» и «АЗ Алкмар» разгромили соперников
В другом матче Эредивизии "Эммен" разгромил "ВВВ-Венло" со счетом 3:0. "АЗ Алкмар" забил четыре безотвтеных мяча "АДО Ден Хааг".
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Биатлон
Стал известен состав россиянок на масс-старт Кубка мира в Чехии
Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает официальный сайт IBU.
Авто
На Украине стали выпускать российские автомобили Lada
Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Общество
Ещё у 33 пассажиров круизного лайнера в Египте выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружено ещё у 33 человек, находящихся на круизном лайнере, который следует по Нилу из Асуана в Луксор.
Происшествия
В Италии из-под крана вместо воды полилось вино
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Космос
Российская академия наук намерена пожаловаться на Илона Маска в ООН
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на глобальный спутниковый проект по запуску системы спутников для массового интернет-доступа Илона Маска.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Происшествия
Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом
Всего инфекцию выявили у 3 человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.