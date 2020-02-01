Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи пояснили, что такие симптомы свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. В случае их появления рекомендуется как можно скорее пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.
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с чего всё началось
Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили
, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Российская газета00:45

Подробнее о событии

Немецкие кардиологи назвали неожиданный симптом приближающегося инфаркта

Актуальные Новости05:45

Типичные симптомы артериальной гипертензии

MedikForum.ruвчера в 22:01

Кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

РЕН ТВ05:09

Кардиологи нашли неожиданный симптом приближения сердечного приступа

News.ru02:53

Кардиологи связали боль в ногах с сердечными приступами

Pravda.Ru01:45

Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа

Российская газета00:45

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

РИА Новости04:10
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Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Технологии

Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp

Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
ToDay News Ufa 30 января в 23:43
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Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки

Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
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В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
РИА Новости вчера в 23:01
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
РЕН ТВ 01:57
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Мой Брянск 30 января в 23:16
Происшествия

Оперативники УФСБ задержали чиновника с миллионом рублей

Взгляд-инфо вчера в 08:08
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Происшествия

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Взгляд.ру 06:09
Здоровье

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
RT на русском вчера в 07:58
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Энергетика

Самые крупные месторождения Укргаздобычи истощены на 80%

Красная весна 29 января в 21:31
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Политика

Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:53
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

Учительскую в школе Красноярского края перенесли в туалет

НТВ 04:36
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Футбол

Главный трансфер января — в Англии. Главные транжиры Европы — в Берлине

Взять, например, трансфер Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «МЮ», который стал самым дорогим в этом январе — 55 миллионов евро официально сейчас плюс бонусы, с которыми сумма может вырасти до 80 миллионов.
Спорт-Экспресс 06:00
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
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