Коронавирус
ИзвестияНемецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом
Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения. К такому выводу пришли медики из Германии, сообщает 12 июля телеканал ZDF.
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Немецкие учёные вслед за китайскими заявили о возможности повторного заражения коронавирусом
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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Реал» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Гранада» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.
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