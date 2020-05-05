Коронавирус
REGNUMНемецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. Об этом 5 мая на пресс-конференции рассказал глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуры немецкого минздрава) Лотар Вилер.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол
12 команд РПЛ хотят завершить сезон досрочно, «Зенит» и ЦСКА против
Речь идёт про 12 команд РПЛ, кроме "Зенита", "Краснодара", ЦСКА и "Ростова", представители которых считают, что главный футбольный турнир страны нужно доиграть до конца.
Sport.ru 15:29
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Давид Янчик: «Все думают, что я пью, но я не пил уже год!»
Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
Sports.ru 17:14
Общество
Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
РИА Новости 14:43
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах
Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
АиФ Санкт-Петербург 09:13
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео
Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
RZN.info 14:49
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Футбол
Лансини: «Возобновить АПЛ без вакцины — безумие»
Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини считает, что сейчас слишком рано возобновлять чемпионат Англии.
Soccer.ru 17:09
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Наука
Химики предложили эффективный и безвредный способ окрашивания волос
Ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос.
Москва 24 вчера в 21:37
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Космос
Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС 14:28
Наука
В Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело
Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
Новый Век 06:54
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Кино
Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет
В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
SM News 05:04
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Культура
Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн и другие прочтут «Гарри Поттера» для людей в изоляции
Сайт Wizarding World, посвященный вселенной «Гарри Поттера», запустил новый проект для поддержки людей во время изоляции.
КиноПоиск 17:10
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57