Коронавирус

REGNUMREGNUMНемецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. Об этом 5 мая на пресс-конференции рассказал глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуры немецкого минздрава) Лотар Вилер.
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В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

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Глава Института Коха: будет еще две волны пандемии коронавируса

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Немецкие ученые предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

Известия05:55

Немецкие ученые предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

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Германский институт предупредил о второй и третьей волнах распространения коронавируса

ТАСС06:40

Немецкие учёные предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

Говорит Москва05:57

Германские ученые: вторая волна коронавируса будет «почти наверняка»

Московский Комсомолец07:13
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Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Общество

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Общество

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РИА Новости 16:26
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Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Футбол

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Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

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Наука

Химики предложили эффективный и безвредный способ окрашивания волос

Ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос.
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Политика

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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
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Футбол

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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
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Космос

Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»

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Наука

В Нидерландах создали способное победить коронавирус антитело

Моноклональное антитело 47D11, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, смогли создать ученые Утрехтского университета в Нидерландах, сообщает Bloomberg.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Шоу-бизнес

Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
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Экономика

Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн

Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
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Кино

Супермену и ведьмаку Генри Кавиллу исполнилось 37 лет

В 2007-ом молодого актера заметили режиссеры сериала "Тюдоры" и пригласили на роль второстепенного персонажа, друга короля Генриха VIII. https: / / www.pinterest.ru / Настоящая слава пришла к Генри в 2013-ом, после роли Супермена в фильме "Человек из стали" режиссера Зака Снайдера.
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

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Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
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