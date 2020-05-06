Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. Об этом 5 мая на пресс-конференции рассказал глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуры немецкого минздрава) Лотар Вилер.

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

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