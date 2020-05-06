Коронавирус
REGNUMНемецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. Об этом 5 мая на пресс-конференции рассказал глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (входит в структуры немецкого минздрава) Лотар Вилер.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $31 за баррель
Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
РЕН ТВ 15:27
Здоровье
Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 15:30
Экономика
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии
Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Хоккей
Нападающий Андрей Костицын покинет минское «Динамо»
Нападающий Андрей Костицын покинул минское «Динамо», завил генеральный директор хоккейного клуба Дмитрий Басков 5 мая, сообщает пресс-служба команды.
ИА Красная Весна 16:55
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Экономика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Общество
Политолог заговорил об организованных бандах мигрантов: «Нужно писать Путину»
Политолог Илья Гращенков уверен: наиболее цивилизованным решением проблемы безработных мигрантов в России является формат палаточных лагерей.
Московский Комсомолец 07:22
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
F1news.ru 03:54
Авто
Автомобилисты нашли замену Land Cruiser Prado — Haval H9
Одним из вариантов замены японского внедорожника может стать китайская модель Haval H9.
Car.ru вчера в 05:18
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Игры
Игры от Microsoft для Xbox Series X представят в июле
Во время трансляции расскажут о проектах, которые используют функцию Smart Delivery, когда покупатель игры сможет использовать ее сразу на двух консолях — Xbox One и Xbox Series X. Кроме того, Microsoft представила проект Xbox 20/20, в рамках которого компания каждый месяц проводить видеопрезентации о своей новой консоли.
Live24 13:58
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Гаджеты
Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах
Rusargument 06:17
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Французский журнал France Football составил рейтинг из 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.
Деловое.ТВ 12:47
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
Политика
В США готовятся расформировать группу по борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 6 мая 2020, 00:21 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время расформировать группу по борьбе с коронавирусом нового типа, которую возглавляет вице-президент страны Майк Пенс, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 17:21
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16