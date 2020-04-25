Коронавирус
РИА НовостиНемецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
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Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
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