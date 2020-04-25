Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
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Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу

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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

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РИА Новости вчера в 20:45
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Авто

Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Гаджеты

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных чипов начального сегмента, в частности сходных по базовым параметрам процессоров лидера отрасли, компании Intel — Atom E3940 и Core i3 7300T.
CNews вчера в 12:15
Футбол

Дзанетти о будущем Лаутаро: «Он счастлив в «Интере»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о возможном трансфере форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону».
Sports.ru вчера в 17:17
Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

URA.Ru вчера в 21:26
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

РИА Новости 02:09
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

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РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Хоккей

Тренер «Тампы Бэй»: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон

Форвард "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров проводит выдающийся сезон, заявил главный тренер клуба НХЛ Джон Купер.
РИА Новости 00:38
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Армия и оружие

Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Футбол

«Уфа» обновит газон на стадионе

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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
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Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
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Финансы

Решение ЦБ по ключевой ставке укрепило рубль

В ходе торгов на Мосбирже доллар опустился до 74,5 рублей. Евро стоит 80 рублей и 3 копейки.
МИР 24 вчера в 09:22
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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