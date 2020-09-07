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ТАСС
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАСС06:51
Подробнее о событии
РИА Новости

Немецкие врачи назвали условие для повторного обследования Навального

РИА Новости07:37
Znak.com

Врачебная палата ФРГ ответила России на запрос о совместном обследовании Навального

Znak.com06:48
Lenta.ru

В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным

Lenta.ru07:01
Коммерсантъ

Врачи ФРГ ответили на предложение Рошаля о совместном изучении состояния Навального

Коммерсантъ06:54
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

ТАСС06:51
Московский Комсомолец

Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального

Московский Комсомолец07:05
Комсомольская правда

В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Комсомольская правда06:32

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Ведомости07:34
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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ФАС проверит Apple из-за проблем у российских разработчиков

В письме сказано, что российские разработчики неоднократно обращались к Горелкину с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store.
Sostav.ru03:30
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России дополнительного пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма сенатора.
Российская газета03:01
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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