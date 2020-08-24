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РИА Новости
РИА Новости

Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите".В источнике
С чего всё началось
Результаты первых исследований, проведенных после эвакуации Алексея Навального в Берлин, свидетельствуют об отравлении политика, сообщила
 клиника «Шарите», куда 22 августа был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.
Forbes11:12
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РИА Новости

Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального

РИА Новости10:45
ТАСС

Заявление представителя Charite о состоянии здоровья Навального. Полный текст

ТАСС11:51
RT на русском

Кризис в Белоруссии. День 16-й | Навальный был отравлен?

RT на русском13:00
Ёлдаш

Немецкие врачи назвали вещество, которое вызвало отравление Навального

Ёлдаш10:56
Известия

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Известия13:33
Московский Комсомолец

Кто заменит Навального в оппозиции: эксперты дали мрачный прогноз

Московский Комсомолец12:08
Коммерсантъ

Отравление Алексея Навального. Главное

Коммерсантъ12:00

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России подготовили аналитики агентства «Автостат», которые сообщили, что за семь месяцев этого года на рынке подержанных авто было продано 2 035 000 иномарок.
Газета DAILY07:16

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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