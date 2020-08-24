Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России подготовили аналитики агентства «Автостат», которые сообщили, что за семь месяцев этого года на рынке подержанных авто было продано 2 035 000 иномарок.