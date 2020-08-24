Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального
В сообщении уточняется, что исследования в нескольких независимых лабораториях показали вероятное отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В клинике добавили, что прогноз состояния Навального неясен.В источнике
С чего всё началось
Результаты первых исследований, проведенных после эвакуации Алексея Навального в Берлин, свидетельствуют об отравлении политика, сообщила
клиника «Шарите», куда 22 августа был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.
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