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РИА Новости
РИА Новости

Немецкие врачи назвали возможный диагноз Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите". Однако конкретное вещество медики назвать затруднились, они собираются делать дополнительные анализы.В источнике
С чего всё началось
Результаты первых исследований, проведенных после эвакуации Алексея Навального в Берлин, свидетельствуют об отравлении политика, сообщила
 клиника «Шарите», куда 22 августа был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.
Forbesвчера в 10:51
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Известия

Немецкие врачи назвали возможный диагноз Алексея Навального

Известия20:30
РИА Новости

Немецкие врачи назвали возможный диагноз Навального

РИА Новостивчера в 16:30
Ёлдаш

Немецкие врачи назвали вещество, которое вызвало отравление Навального

Ёлдашвчера в 10:56
ТАСС

Заявление представителя Charite о состоянии здоровья Навального. Полный текст

ТАССвчера в 11:51
RT на русском

Кризис в Белоруссии. День 16-й | Навальный был отравлен?

RT на русскомвчера в 13:00
Коммерсантъ

Врачи Германии и России разошлись во мнениях об инциденте с Алексеем Навальным

Коммерсантъвчера в 16:23
Московский Комсомолец

Кто заменит Навального в оппозиции: эксперты дали мрачный прогноз

Московский Комсомолецвчера в 12:08

Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2

В Гонконге зафиксирован первый случай повторного заражения SARS-CoV-2 сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные результаты ученых из Гонконгского университета.
N+121:59
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Дерматолог назвала способ застраховаться от раннего появления морщин

Дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева назвала способы застраховаться от раннего появления морщин и сохранить лицо в хорошем состоянии.
Вечерняя Москва21:30
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфаксвчера в 03:04
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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