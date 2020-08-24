Немецкие врачи назвали возможный диагноз Навального
Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите". Однако конкретное вещество медики назвать затруднились, они собираются делать дополнительные анализы.В источнике
С чего всё началось
Результаты первых исследований, проведенных после эвакуации Алексея Навального в Берлин, свидетельствуют об отравлении политика, сообщила
клиника «Шарите», куда 22 августа был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.
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Коммерсантъвчера в 16:23