Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.