Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального
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Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский сообщил сегодня, что немецкие врачи оценивают состояние Алексея Навального как стабильное.В источнике
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