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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский сообщил сегодня, что немецкие врачи оценивают состояние Алексея Навального как стабильное.В источнике
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Город55.ру

«Пациент перестал умирать». Омские врачи отчитались о лечении Навального в Омске

Город55.ру05:28
РИА Новости

В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь

РИА Новости01:32
БК55

Немецкие врачи в пятницу сами не пожелали общаться с юристом и женой Навального

БК5502:37
ТАСС

В омской больнице сообщили, что немецкие медики называют состояние Навального стабильным

ТАСС02:09
РИА ОмскИнформ

Омских медиков за спасение Навального поблагодарили немецкие врачи

РИА ОмскИнформ01:57
RT на русском

Врачи омской больницы рассказали о лечении Навального

RT на русском05:51
Взгляд.ру

Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

Взгляд.ру02:17

Нервные клетки людей с аутизмом различаются до рождения

На 21-й и 35-й дни клетки типичных людей и аутистов значительно различались по ряду признаков, что позволяет предположить, что состав нейронов коры головного мозга отличается в аутичном и типично развивающемся мозге.
Научная Россия07:50

Wildberries запустил распределительный центр в Татарстане

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на площадке территории опережающего социально-экономического развития "Зеленодольск" в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РИА Новости08:25

Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.
Rambler News Service08:51
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