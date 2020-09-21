Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным
Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии убеждено, что жизнь Алексея Навального спасли не только немецкие медики, но и омские врачи, которые дали политику атропин, отмечает
издание.
Подробнее о событии
СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального
Московский Комсомолец18:56