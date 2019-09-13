Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками. Об этом пишет немецкое издание Bild. Газета отмечает, что советские солдаты занимали 777 казарм.

Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии

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