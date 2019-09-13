Политика
РБКBild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии
Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками. Об этом пишет немецкое издание Bild. Газета отмечает, что советские солдаты занимали 777 казарм.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге бывшего офицера ФСБ приговорили к четырем годам колонии за пытки карабином
Пока коллеги Кирсанова искали доказательства, он надел на хозяина дома наручники и воткнул ему в задний проход карабин.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
В Ереване освобождён из-под стражи владелец подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григор Оганян.
Московский Комсомолец 07:51
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк ответила на сообщения о госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации.
Известия 08:02
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Lenta.ru 07:34
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Футбол
Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске.
Спорт-Экспресс 06:53
Спорт
В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Спорт
В Кремле высказались о продаже подаренной машины призером Олимпиады
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение серебряного призера Олимпиады в Сочи российской конькобежки Ольги Фаткулиной продать машину, подаренную за победу в альтернативных играх 2018 года.
Газета.Ru 06:50
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
Московский Комсомолец вчера в 22:12
Экономика
Греф выступил против нацпроектов
Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Космос
«Нефритовый заяц» впал в спячку на Луне на Праздник середины осени
Китайский Праздник середины осени достиг Луны. На отдых отправится даже луноход Yutu-2 – «Нефритовый заяц», сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 08:06
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
Интерфакс 01:44
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо вчера в 05:15
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Музыка
Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным»
Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
iReactor вчера в 23:52
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Политика
Путин выпил в Дагестане обещанную 20 лет назад стопку водки
SM News вчера в 07:49
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 05:41
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
Ugpressa.ru 11 сентября в 15:31
Общество
Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани
Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.
Газета.Ru вчера в 15:13