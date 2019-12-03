Экономика
РБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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Энергетика
В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти
Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Песков прокомментировал переговоры по поставкам С-400 Турции
Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Путин и Эрдоган на переговорах в январе 2020 года обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400.
Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у альянса нет списка врагов.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине
Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
Футбол
Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате
Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Курс валют доллара США и европейской валюты начали увеличиваться в цене.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Хоккей
Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Общество
ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Общество
В Госдуме оценили идею исключения «площадки» из экзамена на права
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
Армия и оружие
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
Происшествия
Фальшивого проводника и нелегалов задержали на границе в Ленобласти
Общество
Глушакова прокомментировала иск бывшего мужа на 204 млн рублей
Денис Глушаков, футболист «Ахмата», подал в суд на экс-жену с целью отсудить 204 миллиона рублей.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.