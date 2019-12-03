Экономика

РБКРБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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Опрос: Немецкий бизнес по-прежнему делает ставку на Россию

Российская газета09:28

Немцы доказали бесполезность санкций против России

Утро.ru09:18

Экспорт немецких компаний в Россию в январе-сентябре вырос на 2,5%

Финмаркет07:01

Стало известно, что немцам омрачает деловой климат в России

Росбалт07:11

В Германии заявили, что экономические санкции в определенной степени потеряли значение

ТАСС06:56

Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

РБК07:55

Бизнес Германии пожаловался на ущерб от антироссийских санкций США

News.ru04:49
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Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

РБК 08:29
Энергетика

В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти

Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Профиль 03:36
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

Песков прокомментировал переговоры по поставкам С-400 Турции

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Путин и Эрдоган на переговорах в январе 2020 года обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400.
ФАН 09:00
Общество

Принят закон об электронных трудовых книжках в России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Lenta.ru 06:09
Армия и оружие

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО списка врагов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что у альянса нет списка врагов.
RT на русском 03:53
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Общество

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
ТАСС 09:50
Футбол

Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.
Московский Комсомолец 07:01
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Финансы

Доллар и евро увеличиваются в цене

Курс валют доллара США и европейской валюты начали увеличиваться в цене.
ГЛАС.RU 09:14
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Хоккей

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 08:41
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Общество

ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы.
Коммерсантъ 09:20
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Политика

Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году

Известия 06:03
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

РИА Новости 05:44
Общество

В Госдуме оценили идею исключения «площадки» из экзамена на права

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
Известия 08:08
Армия и оружие

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
ТАСС 09:15
Происшествия

Фальшивого проводника и нелегалов задержали на границе в Ленобласти

Петербургский дневник 07:55
Общество

Глушакова прокомментировала иск бывшего мужа на 204 млн рублей

Денис Глушаков, футболист «Ахмата», подал в суд на экс-жену с целью отсудить 204 миллиона рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 11:31
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
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