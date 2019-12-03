Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.

Здоровье Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Песков прокомментировал переговоры по поставкам С-400 Турции Ранее член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил, что Путин и Эрдоган на переговорах в январе 2020 года обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Футбол Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.

Хоккей Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Общество В Госдуме оценили идею исключения «площадки» из экзамена на права Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал правильным решение ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.