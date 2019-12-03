Экономика
РБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Технологии
Mail.ru Group показала собственную умную колонку
В ролике впервые засветилась умная колонка компании. Официального анонса от Mail.ru Group пока не последовало.
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Космос
Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю
В ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над пустыней в Австралии, после чего японские ученые начнут изучать его состав, отметил телеканал NHK.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Авто
Ателье Lingenfelter собирается «прокочать» кроссовер Chevy Blazer
Как говорят сами представители этой тюнинг-компании, они решили модернизировать кроссовер Blazer и представить более мощную его версию после того, как обнаружили неожиданно большой спрос у клиентов Chevy на такую версию машины.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ этапировали в колонию под Кировом
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Евгения Петросяна тратит 130 тысяч рублей в день
В сумме за один день, как удалось посчитать журналистам "Экспресс-газеты", Брухунова тратит 130 тысяч рублей.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Игры
Анонсирована новая игра по вселенной «Звёздного десанта»
Студия The Artistocrats анонсировала стратегию в реальном времени Starship Troopers — Terran Command, действие которой развернётся во вселенной «Звёздного десанта».
Политика
Премьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на Балканах
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что беспокоился и будет беспокоиться из-за якобы происходящего «вмешательства» России в дела западно-балканских стран, пишет Financial Times.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Здоровье
В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»
В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 7 декабря
Днем во вторник, 3 декабря, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в Сочи в субботу, 7 декабря.
Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Футбол
Министр спорта прокомментировал задержания болельщиков «Спартака»
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" перед выездной встречей с петербургским "Зенитом".
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".