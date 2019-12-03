Экономика

РБКРБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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