Экономика
РБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России
Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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Политика
Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал проект санкций против Парижа, о которых грозят США, недопустимым и сказал, что в случае их введения Евросоюз готов ответить.
Политика
В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Футбол
ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии
ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «вторжении РФ» на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России".
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Происшествия
В лесах Выборгского района поймали иностранцев
28 ноября четверых мигрантов задержали в Выборгском районе при попытке нарушить границу с Финляндией.
Общество
Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за вынутого языка
Одна из самых известных кошек в Сети Lil Bub (Лил Баб) умерла в возрасте 8 лет.
Общество
Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили внесение корректив в КоАП в части правонарушений, которые могут совершить СМИ, признанные иноагентами.
Финансы
Россиян оставят с «деревянным»: Переводить в валюту нечего и некуда
Люди разуверились в рубле, а банки – в евро и долларе – Россиян со свободными деньгами становится все меньше, как и россиян, которые верят в свое экономическое будущее.
Армия и оружие
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
Музыка
Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Технологии
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире.
Космос
Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона
На борту аппарата «New Horizons» SWAP собирает подробные ежедневные измерения солнечного ветра, а также других ключевых компонентов, называемых «межзвездными поглощающими ионами» во внешней гелиосфере.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Экономика
Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года.
Авто
Iveco представил полностью электрический грузовик
Компания Iveco провела презентацию электрического грузовика, созданного в партнерстве с американским стартапом Nikola Motor.
Общество
Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова
Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.