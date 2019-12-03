Экономика

РБКРБКНемецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса. Если в прошлом году доля компаний из ФРГ, считающих санкции серьезной угрозой, составила более 50%, то в этом году — лишь 39%.
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Немцы доказали бесполезность санкций против России

Утро.ru09:18

Немецкий бизнес оценил влияние санкций на работу в России

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Немецкий бизнес назвал главные трудности работы в России

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Стало известно, что немцам омрачает деловой климат в России

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Финмаркет07:01

Бизнес Германии пожаловался на ущерб от антироссийских санкций США

News.ru04:49
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Политика

Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США против Парижа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал проект санкций против Парижа, о которых грозят США, недопустимым и сказал, что в случае их введения Евросоюз готов ответить.
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В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

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ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
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В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:59
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Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
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Столтенберг заявил о «вторжении РФ» на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс прикладывает усилия для избавления Украины от "вторжения России".
Pravda.Ru 08:52
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Происшествия

В лесах Выборгского района поймали иностранцев

28 ноября четверых мигрантов задержали в Выборгском районе при попытке нарушить границу с Финляндией.
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Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за вынутого языка

Одна из самых известных кошек в Сети Lil Bub (Лил Баб) умерла в возрасте 8 лет.
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Общество

Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили внесение корректив в КоАП в части правонарушений, которые могут совершить СМИ, признанные иноагентами.
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Россиян оставят с «деревянным»: Переводить в валюту нечего и некуда

Люди разуверились в рубле, а банки – в евро и долларе – Россиян со свободными деньгами становится все меньше, как и россиян, которые верят в свое экономическое будущее.
Свободная Пресса 00:33
Армия и оружие

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
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Музыка

Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards

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Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости 05:10
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире.
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Космос

Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона

На борту аппарата «New Horizons» SWAP собирает подробные ежедневные измерения солнечного ветра, а также других ключевых компонентов, называемых «межзвездными поглощающими ионами» во внешней гелиосфере.
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Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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Экономика

Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующие три года.
Российская газета 09:12
Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
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Iveco представил полностью электрический грузовик

Компания Iveco провела презентацию электрического грузовика, созданного в партнерстве с американским стартапом Nikola Motor.
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Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Lenta.ru 07:42
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В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
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Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Lenta.ru 07:59
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