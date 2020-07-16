Политика
ИзвестияМИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
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Технологии
Тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 выведен из цеха
Военное обозрение 06:16
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
Политика
На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу
В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".
Life.ru 07:51
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Политика
Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 06:13
Футбол
Андрей Федун оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
Bookmaker-ratings.ru 07:59
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Хоккей
Форвард «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом
Нападающий омского "Авангарда" Сергей Шумаков сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru 08:49
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную
Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что разрушила брак Игоря Сивова
Нюша призналась, что не была готова стать любовницей. Певица рассказала, что в начале отношений с Сивовым столкнулась с трудностями.
Слово и Дело 07:46
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
Российская газета 06:47
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Игры
Игры про покемонов для различных игровых платформ
Игры про покемонов на ПК: браузерные MMO-проекты POKEMON PLANET Здесь игроку необходимо отлавливать покемонов по всему виртуальному миру, торговать либо сражаться с другими пользователями.
LoginCasino.com 14 июля в 05:41
Космос
Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24