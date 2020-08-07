Немецкий бизнес назвал шантажом письмо сенаторов США о санкциях
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Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
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