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РБК
РБК

Немецкий бизнес назвал шантажом письмо сенаторов США о санкциях

Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
 на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
РБК12:45
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РЕН ТВ

В Германии назвали шантажом угрозы санкций США за «Северный поток-2»

РЕН ТВ13:05
Lenta.ru

Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru11:38
Известия

Немецкий бизнес призвал ответить на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия10:39
ТАСС

Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

ТАСС10:56
РИА Новости

Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

РИА Новости10:49
Российская газета

Немецкий бизнес заступился за «Северный поток-2»

Российская газета11:30
RT на русском

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

RT на русском10:25

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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Манчестер Сити — Реал 1:0 (1-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
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