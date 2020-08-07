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Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж.В источнике
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