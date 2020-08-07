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РБК
РБК

Немецкий бизнес назвал шантажом письмо сенаторов США о санкциях

Письмо американских сенаторов, пригрозивших «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, являющейся оператором немецкого порта Мукран на острове Рюген, неприемлемо и выглядит как шантаж.В источнике
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РЕН ТВ

В Германии назвали шантажом угрозы санкций США за «Северный поток-2»

РЕН ТВ13:05
РИА Новости

Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

РИА Новости10:49
Российская газета

Немецкий бизнес заступился за «Северный поток-2»

Российская газета11:30
ТАСС

Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

ТАСС10:56
Lenta.ru

Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru11:38
Известия

Немецкий бизнес призвал ответить на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия10:39
RT на русском

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

RT на русском10:25

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
ТАСС12:24
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Хоть где-то первые: Intel внедрит поддержку DDR5 в настольные процессоры раньше AMD

Согласно информации ресурса VideoCardz, ссылающегося на анонимный источник, грядущие десктопные процессоры 12-го поколения Intel Alder Lake-S действительно получат поддержку нового стандарта оперативной памяти DDR5.
3DNews13:31

FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
РИА Новости05:33

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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