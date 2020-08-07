Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США
Смотрите также
Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Режиссер Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатами
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»
Власти Ливана попросили Интерпол расследовать причины взрыва в Бейруте
Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге
В Германии кабан украл ноутбук у нудиста, отдыхающего у озера
В Белоруссии арестовали включивших песню Цоя диджеев
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Познер оценил вероятность победы Лукашенко на выборах
На Украине заявили о скорой потере шансов вернуть Донбасс
В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
Подавший сигнал тревоги самолет SSJ-100 сел в Шереметьево
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Выходной для диспансеризации получат россияне старше 40 лет
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
МИД Германии ответил на угрозы США в адрес немецкого порта
Сергей Цеков указал на превышение полномочий американскими сенаторами
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Режиссер Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатами
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
Подробнее о событии