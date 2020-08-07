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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
 на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
РБКвчера в 12:45
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В Германии назвали шантажом угрозы санкций США за «Северный поток-2»

РЕН ТВвчера в 13:05
Lenta.ru

Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:38
RT на русском

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

RT на русскомвчера в 10:25
ТАСС

Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

ТАССвчера в 10:56
РИА Новости

Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

РИА Новостивчера в 10:49
Известия

Немецкий бизнес призвал ответить на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 10:39
Российская газета

Немецкий бизнес заступился за «Северный поток-2»

Российская газетавчера в 11:30

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России
Газета.Ruвчера в 11:32
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Bentley планирует создать инновационный электрокар

Bentley ожидает, что новая силовая установка электрокара будет готова к использованию в серийном автомобиле к 2026 году, в том же году, когда, по заявлению автопроизводителя, будет представлена первая полностью электрическая модель Bentley.
32CARS.ruвчера в 03:50
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Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 23:37 — REGNUM Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов.
REGNUMвчера в 16:37
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
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В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
Газета.Ruвчера в 06:08
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufaвчера в 11:40
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46