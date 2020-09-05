Немецкий бизнес оценил потери от приостановки «Северного потока-2»
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Немецкий бизнес оценил потери от приостановки «Северного потока-2»
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Отказ от завершения проекта обернется также потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес телеканалу ARD. Глава ВК считает сомнительной попытку оспорить соглашение о строительстве задним числом.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
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