Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Немецкий бизнес оценил потери от приостановки «Северного потока-2»

Отказ от завершения проекта обернется также потерей рабочих мест, особенно в восточной части Германии, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес телеканалу ARD. Глава ВК считает сомнительной попытку оспорить соглашение о строительстве задним числом.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
РБКвчера в 03:02
Подробнее о событии
ФАН

В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

ФАНвчера в 07:03
Аргументы и Факты

Депутат Госдумы оценил последствия для Европы при отказе от СП-2

Аргументы и Фактывчера в 05:42
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известиявчера в 01:33
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАССвчера в 02:38
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 01:41
RT на русском

В Госдуме оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 03:55
РИА Новости

В Германии оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 00:20

Германия ожидает от России действий по делу Навального в ближайшие дни

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
РИА Новости18:17
127

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт4 сентября в 03:38
4

Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК4 сентября в 11:55
243

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
53